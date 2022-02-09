РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» в прошлом году зарегистрировали более 250 сообщений, связанных с возможным совершением террористических актов в различных учреждениях, сообщил начальник ведомства Евгений Романцев в среду на заседании местного совета депутатов.

«Большой объем работы был проведен по выполнению антитеррористических мероприятий в I квартале 2021 года. Управление подвергалось многочисленным ложным сообщениям о минировании администрации, прокуратуры, общественных учреждений, банков, торговых центров, жилых домов, а также объектов транспортной и социальной инфраструктуры», — сказал Романцев.

Также в прошлом году полиция участвовала в обеспечении безопасности массовых мероприятий.