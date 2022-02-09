РИАМО - 9 фев. Команда суперзвезд «Легенды хоккея» выйдут 12 февраля на лед в подмосковном Королеве, чтобы сразиться с любителями. А сразу после матча на стадионе заработает самая большая фан-зона в регионе, где можно болеть за российских спортсменов и наблюдать прямую трансляцию матча Россия – Чехия на Играх в Пекине, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В состав команды «Легенды хоккея» войдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов, двукратный обладатель Кубка Гагарина, двукратный чемпион России Сергей Коньков, чемпион мира, двукратный чемпион России, обладатель Кубка Гагарина Андрей Марков. Тренер команды – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

С ними сразятся любительская команда Королева. Кроме того, в число обеих команд войдут юные воспитанники хоккейных спортивных секций городского округа.

По завершении встречи на стадионе начнется трансляция матча сборной России против Чехии на Олимпийских играх. Зрители вместе с легендарными хоккеистами будут болеть за российских хоккеистов.

Также на площадке фан-зоны пройдет телемост с фан-зонами Московской области, которые будут болеть за наших хоккеистов в Красногорске, Одинцове, Химках, Домодедове и Реутове.

Игра пройдет на стадионе «Вымпел». Сбор гостей начнется в 14 часов, начало матча – в 14:45, трансляция матча Россия-Чехия начнется в 16:10.