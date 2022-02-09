РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Жителей Подольска приглашают на лыжную эстафету «Семейная лыжня», которая пройдет в микрорайоне Львовский 13 февраля, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

Лыжная эстафета «Семейная лыжня» пройдет 13 февраля на стадионе «Подолье» микрорайона Львовский в 11:00. В программу соревнований включена: комбинированная эстафета (спринт); эстафета 400 метров (1 круг по стадиону) - для мальчиков и девочек в возрасте 5-9 лет и девочек 10-14 лет; 800 метров (2 круга по стадиону) - для мальчиков 10-14 лет; 800 метров (2 круга по стадиону) - родителям.

Подача заявок осуществляется до 16:00 12 февраля на почту: stpodolie@mail.ru. Место проведения: микрорайон Львовский, улица Новая, дом №36.