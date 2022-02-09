РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Жители Подольска до 26 марта могут подать заявки на участие в фестивале короткометражек «Окно во двор», сообщают организаторы фестиваля.

Творческую молодежь приглашают принять участие в фестивале короткометражных фильмов «Окно во двор». Тема фестиваля художественного короткометражного кино «Окно во двор» 2022 - «Вторая попытка». Интерпретация этой темы может быть любая.

Попробовать свои силы могут все желающие в возрасте от 14 до 30 лет, группы могут включать до восьми человек, принимаются работы даже из других городов.

Отбор проведут по номинациям «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучший звук», «Лучшая актерская игра» и «Гран-при» фестиваля. Победителю достанется символичная статуэтка.

Любители короткого метра, которые хотят принять участие в фестивале, должны зарегистрироваться в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» в теме «Регистрация творческих групп» и отправить готовую киноленту, залитую на файлообменник, по адресу: rsm-podolsk@mail.ru до 26 марта.