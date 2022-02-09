РИАМО - 9 фев. В 2023 году в Подмосковье планируется открыть 4 крытых катка и ввести в эксплуатацию 2 многофункциональные хоккейные площадки, сообщил замначальника управления по эффективному использованию спортивной инфраструктуры – начальник отдела анализа и контроля мероприятий программ Минспорта региона Евгений Кривошеев.

«В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», государственной и региональной программы <...> в 2023 году нами планируется построить и ввести в эксплуатацию 2 ФОКа с крытым катком в Домодедове и Орехово-Зуевском городском округе», - сказал Кривошеев.

Он добавил, что в рамках областной программы будут оборудованы еще 2 катка в Волоколамском округе и Дзержинском.

«Также нами создаются многофункциональные хоккейные площадки. В этом году запланированы в 2 округах - в Одинцовском округе (на стадионе «Спартак» в Звенигороде) и в Ступине. Они укомплектованы всем необходимым для проведения занятий, трибунами, теплыми раздевалками», - заключил Кривошеев.

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