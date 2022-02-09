РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 фев. Экофестиваль «Краски природы» пройдет в селе Марфино городского округа Мытищи 10 февраля в рамках Всероссийской акции «Покорми птиц зимой», сообщается в Instagram-аккаунте ЦКД «Марфино».

Фестиваль, посвященный экологии и творчеству, начнется в 12:00 в центре культуры и досуга «Марфино» совместно с контрольным управлением горокруга. Подобный фестиваль в Подмосковье проводится впервые.

В этот день всех гостей праздника ждут выступление творческих коллективов, выставка кормушек и рисунков юных участников акции, а также традиционное «Чаепитие в Мытищах» из золоченых самоваров на еловых шишках.