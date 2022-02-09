РИАМО - 9 фев. Правоохранители задержали четверых мужчин - граждан соседнего государства, которых подозревают в совершении разбоя со смертельным исходом в магазине в Истре, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, ЧП произошло в ночь на среду. В магазин зашли четверо мужчин с бейсбольными битами в руках. Они напали на директора торговой точки, его жену и продавца. Подозреваемые избили их битами и похитили из кассы 96 тыс. рублей, затем скрылись. От полученных травм продавец скончалась.

Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия.

В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, ход расследования уголовного дела поставлен ведомством на контроль.

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