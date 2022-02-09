РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. В среду глава Подольска Николай Пестов выступит с отчетом по итогам социально-экономического развития округа в 2021 году.

«Доложу, какие перемены произошли в округе в 2021 году, какие проблемы еще требуют решения. О позитивных изменениях, которые нам предстоит обеспечить в городском округе Подольск в ближайшей перспективе», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Начало в 14:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в аккаунте администрации округа на канале YouTubе по ссылке.