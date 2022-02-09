РИАМО - 9 фев. Наиболее популярными зимними видами спорта среди жителей Подмосковья являются лыжные гонки и хоккей, сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

«На территории Подмосковья за 2020-2021 годы проведено 212 региональных спортивных мероприятий по зимним видам спорта, в которых приняли участие 55,4 тыс. человек», - сказала Самединова в ходе расширенного заседания комитета по вопросам развития зимних видов спорта в регионе.

Она отметила, что самыми популярными и доступными видами активного отдыха зимой являются лыжные гонки и хоккей. В эти активности вовлечены более 92 тыс. жителей Московской области в возрасте от 3 до 70 лет.

«В Подмосковье находится 169 лыжных трасс протяженностью 557 км. Большая часть - на землях лесного фонда, что составляет сложности при их оформлении и эксплуатации», - заключила Самединова.

В этом сезоне в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» на территории Московской области открыли 326 катков, 90 лыжных и 149 тюбинговых трасс. Также в регионе работают 18 горнолыжных курортов.

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