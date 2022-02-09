РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали пожар в частном доме на Большой Серпуховской улице, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 8 февраля в 18:34 поступило сообщение о пожаре в доме №67А на улице Большая Серпуховская. К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило открытое горение одноэтажного дома-бани размерами 6 на 8 м. Создалась угроза соседнему зданию автосервиса. Был объявлен ранг пожара «1-БИС», площадь пожара составила 96 кв. м.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 19:33 пожар был локализован, а в 20:30 – ликвидировано загорание. В тушении и ликвидации последствий были задействованы 5 единиц техники, 20 человек личного состава.