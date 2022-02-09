РИАМО - 9 фев. В 26 районных центрах «Мои документы» на территории столицы проведут ремонт. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

В офисах госуслуг планируется провести капремонт и отдельные виды ремонтных работ.

Кроме того, на северо-западе столицы решено открыть новый флагманский центр «Мои документы». Он будет работать на 4 этаже ТРЦ «Калейдоскоп» у станции метро «Сходненская».

На сегодняшний день в городе уже работают 6 флагманских офисов - в ЦАО (ТРЦ «Афимолл Сити»), ЮЗАО (ТЦ «Спектр»), ЮАО (ТРЦ Columbus), ВАО (ТРЦ «Щелковский), ЮВАО (ТРЦ «Город») и САО (ТЦ «Метрополис»).