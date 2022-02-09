РИАМО - 9 фев. Российского фигуриста, ставшего победителем командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, заподозрили в приеме допинга. По этой причине церемония награждения призеров командного турнира пока отложена, сообщается на сайте News.ru.

Международный олимпийский комитет (МОК) расследует ситуацию с подозрительным допинг-тестом российского спортсмена. Комитет консультируется с Международным союзом конькобежцев (ISU). Если информация про допинг подтвердится, то сборную России могут лишить медали Олимпиады.

Отмечается, что пара российских фигуристов сдала допинг-тест в Пекине перед Олимпиадой.

7 февраля национальная команда РФ одержала победу в рамках командного турнира по фигурному катанию и завоевала золото Олимпийских игр. Победа была достигнута досрочно благодаря выступлению Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Суммарный результат российской команды составил 74 балла, серебро первенства досталось сборной США - у них 65 баллов. На третьем месте расположились японцы с 63 баллами.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. В лидеры медального зачета пока вышла Швеция, которая одна из первых завоевала сразу 4 золота.

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