Северо-Западную и Юго-Восточную хорды в будущем объединят в единую магистраль, благодаря которой можно будет проехать через город всего за 40 минут, минуя центр. Пока масштабному проекту, который по важности и пассажиропотоку может сравниться со МКАД, дали рабочее название Московский скоростной диаметр. Что известно о МСД, а также входящих в него СЗХ и ЮВХ, смотрите в инфографике РИАМО.​