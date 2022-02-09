РИАМО - 9 фев. Власти Москвы приняли решение открыть флагманский центр «Мои документы» в Северо-Западном административном округе. Он разместится на 4 этаже ТРЦ «Калейдоскоп» по адресу: Сходненская улица, дом №56, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Общая площадь флагманского центра составит 2,7 тыс. кв. м. В офисе будут предусмотрены 76 окон приема.

Кроме того, посетители центра смогут воспользоваться дополнительными сервисами: медицинским кабинетом «Мое здоровье», туристическим бюро «Мои путешествия», фотоателье «Мое фото» и точкой общепита «Мое кафе».

Офис на северо-западе станет 7-м флагманским офисом в столице. Уже открыты центры ЦАО (ТРЦ «Афимолл Сити»), ЮЗАО (ТЦ «Спектр»), ЮАО (ТРЦ «Columbus»), ВАО (ТРЦ «Щелковский»), ЮВАО (ТРЦ «Город») и САО (ТЦ «Метрополис»).