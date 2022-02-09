РИАМО - 9 фев. На территории Москвы сейчас идет строительство и проектирование 364 домов по программе реновации. 154 дома возводят, а 210 – проектируют, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Ведется строительство 154 жилых домов суммарной площадью 2,6 млн кв. м. Еще 210 объектов площадью 3,6 млн кв. м находятся в проектировании», – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в городе уже построены 184 новостройки по реновации. Их общая площадь составляет 2,4 млн кв. Переезжают в новые квартиры 70,2 тыс. горожан из 425 домов.

При этом новоселами уже стали 47,6 тыс. москвичей. Они получили новое жилье по программе реновации.

Эта программа была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей, для ее реализации подобраны 534 стартовые площадки.