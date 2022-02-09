До самого романтичного праздника года осталось совсем немного. Обозреватель РИАМО составила гид по подаркам на День всех влюбленных, которые порадуют и приятно удивят вторую половинку.

Брелок-книжка с фотографиями

Цена: по запросу

Подарок, который точно не оставит никого равнодушным, — брелок на ключи с фотографиями. В мини-книжку поместятся 18 фото. На них могут быть запечатлены самые счастливые моменты совместной жизни, фото с прогулок, из путешествий, карантина и так далее. Главное, что ваша половинка сможет носить этот фотоальбом с собой. Подарок универсальный: подойдет как парню, так и девушке.

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Поход на романтическую комедию

Цена: от 600 рублей

Для тех, кто влюблен или только мечтает влюбиться, отличным подарком может стать билет в кино на романтическую комедию «Авантюристки», премьерный показ которой пройдет 14 февраля в кинотеатре «Октябрь». На этот фильм можно сходить с подругами, пригласить девушку или парня, которые вам давно нравятся, или же пойти в кино в одиночестве и устроить свидание с самим собой.

«Авантюристок» называют «Сексом в большом городе» по-итальянски. Это история четырех подруг, у которых разные взгляды на жизнь и на отношения с мужчинами. Евгения — домохозяйка, во всем покорная мужу. Рина — клептоманка и патологическая лгунья. Миранда — вдова, которая вынуждена жить с токсичной свекровью. Ирма терпит многолетние измены партнера. Таких разных женщин объединяет страсть к покеру. Подруг приглашают принять участие в карточном турнире, и им предстоит разыграть главную партию не только за зеленым столом, но и в своей личной жизни. В прокат фильм выйдет только 24 февраля.

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Книга про отношения

Цена: 1200 рублей

Еще один вариант подарка на День всех влюбленных — книга, которая улучшит взаимопонимание в парах и поможет найти любовь одиночкам. Если 10 лет назад все с упоением зачитывались романом Фредерика Бегбедера «Любовь живет три года», то в 2022 году одна из лучших книг о любви — «Любовь живет вечно» клинического психолога Микаэлы Томас. Автор учит отстаивать свои границы, проживать ссоры и сохранять отношения. В книге объединены исследования в области романтических отношений, нейробиологии и психологии с навыками из трех научно обоснованных видов психотерапии: поведенческой терапии для пар, терапии сострадания и терапии принятия и ответственности.

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Теплый шарф

Цена: 2100 рублей

Недорогой, но практичный подарок, наполненный глубоким смыслом. Шарф, сложенный в форме сердца с надписью «Любовь греет», можно подарить как парню, так и девушке, которые ценят романтичные жесты. Он точно согреет в холода — если не шерстью в составе, то теплотой любящего сердца.

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Экологичное колье в форме сердца

Цена: от 2700 рублей

Сторонники разумного потребления оценят колье из переработанных материалов: автор проекта Recycle.object Полина Черповицкая создала коллекцию украшений из ABS-пластика, который остается после 3D-печати, специально для магазина музея «Гараж». Раздробленный в крошку пластик прессуют при определенной температуре. В результате получается материал, напоминающий мрамор. Такой подарок точно оценит человек, который сортирует мусор, ведь 5% от стоимости каждого изделия Recycle.object перечисляют социально-экологическому проекту «Собиратор.рф».

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Свидание в «Москве-Сити»

Цена: от 2900 рублей за час, от 3900 рублей за два часа

Вместе с партнером можно отправиться на 63 этаж небоскреба в «Москве-Сити». Там организуют свидание, в стоимость которого входит легкий ужин с фотосессией в украшенных шарами в форме сердец апартаментах. Такой подарок точно оценят любительницы Instagram, романтичные особы и пары, впервые отмечающие этот праздник.

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Парные ароматы

Цена: от 7000 рублей

В честь праздника можно преподнести своей половинке парный парфюм, который подчеркнет вашу связь. Присмотреться стоит к ароматам Valentino — женскому Born in Roma Donna и мужскому Born in Roma Uomo. Парфюм, как и бренд, создали в Риме. Женский подойдет тем, кто ждет весну, мечтает о римских каникулах и прогулках по древнему городу. Композиция состоит из древесных нот, аромата жасмина и ванильного бурбона. Мужской — в духе классических ароматов Valentino, но более свежий и дерзкий, словно бриз Адриатики.

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Ужин в ресторане со звездами «Мишлен»

Цена: от 10 тысяч рублей

Такой подарок на День всех влюбленных, конечно, нужно продумывать заранее, ведь после появления гида «Мишлен» в столице в заведения, упомянутые в нем, забронировали столики на недели вперед. Так, в ресторане Twins Garden — единственном в Москве, получившем две заветные звезды, — с нового года перешли на дегустационное меню. Самый доступный вариант — обеденный сет (подают до 18:00), который будет стоить от 5000 рублей на человека. За эти деньги вам презентуют несколько блюд и десерт. Оплатить обед или ужин можно заранее, внеся депозит. Оценит такой подарок девушка или парень, которые хотят быть в курсе всех новинок, любители поесть или выйти в свет, чтобы продемонстрировать новое платье (в ресторане есть дресс-код).

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