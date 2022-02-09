РИАМО - 9 фев. Минцифры РФ и НИИ «Восход» разработали совместный продукт – систему «Витрина данных», позволяющую заменить бумажные документы электронными. Впервые в стране систему начали использовать в Подмосковье, сообщает министерство госуправления, ИТ и связи региона.

«Жители Подмосковья теперь могут получать документы, за которыми обращаются в МФЦ, в личном кабинете на Госуслугах. Это стало возможным благодаря новой системе «Витрина данных», – рассказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Сейчас с помощью системы можно получить не все услуги, но список планируют расширить в ближайшее время.

«Скоро у жителей Подмосковья появится возможность обращаться в МФЦ для создания электронных дубликатов бумажных документов. При дальнейших обращениях для получения государственных услуг предоставлять оригиналы документов не потребуется, будет достаточно электронных дубликатов», – отметила Каклюгина.

На сегодняшний день пилотный проект доступен в 10 многофункциональных центрах региона. Это МФЦ в Бронницах, Дмитровском округе, Долгопрудном, Дубне, Егорьевске, округе Пушкинский (Ивантеевка), Фрязине, Шатуре, Шаховской и Щелкове.