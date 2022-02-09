РИАМО - 9 фев. Специалисты столичного управления Росреестра поставили на кадастровый учет новостройку, возведенную по реновации в поселке Знамя Октября поселения Рязяновское (ТиНАО), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Площадь дома составляет более 23,6 тыс. «квадратов». В нем расположено 236 квартир: 43 однокомнатных, 164 двухкомнатных, 29 трехкомнатных. Две квартиры предназначены для маломобильных жильцов.

«Новостройка в поселке Знамя Октября стала первой в этом году многоэтажкой, поставленной Росреестром на кадастровый учет по программе реновации в новой Москве», — сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он уточнил, что всего в новой Москве были поставлены на учет 10 новостроек. Их общая площадь – 156,4 тыс. «квадратов». Семь домов поставили на учет в прошлом году, два – в 2020 году.

По словам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сейчас в новой Москве в рамках реновации из 37 старых домов переезжают 3177 человек, 990 москвичей уже живут в новых квартирах.

«В проектировании на территории ТиНАО сегодня находится 6 новостроек площадью 117,5 тыс. кв. м, один дом площадью более 173 тыс. «квадратов» сейчас строится», — подчеркнул заммэра.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей.