РИАМО - 9 фев. В Северном административном округе Москвы в 2022 году планируют благоустроить 4 значимых территории. Работы проведут в рамках городской программы «Мой район», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Одним из объектов станет набережная канала имени Москвы и прилегающие к ней территорий в Левобережном районе. В общей сложности там предстоит привести в порядок 13,7 га.

«Основная задача – создать комфортную зону отдыха у воды, которая будет притягательной для родителей с детьми, поклонников здорового образа жизни и всех, кому нравится проводить свободное время на природе. Чтобы детишки могли вволю бегать и играть, на набережной будет установлено ограждение», - написал Собянин в своем блоге.

На прилегающей территории оборудуют площадки для воркаута и для игры в пляжный волейбол.

Еще один проект - обновление Синявинского сквера – реализуют в Молжаниновском районе. В настоящее время он представляет собой пустырь с пожарными прудами. А после благоустройства там появятся спортивные площадки, места для пикника, зоны с шезлонгами для тихого отдыха, а также площадка для выгула собак.

«В сквере будут высажены деревья и кустарники, проложены дорожки с фонарями. Местные жители получат качественное общественное пространство рядом с домом», - отметил Собянин.

Спортивный городок «Бригантина» на Коптевском бульваре приведут в порядок и дополнят новыми локациями. Так, в комплексе появится скалодром, площадка для занятий йогой. В зоне воркаута появятся современные тренажеры, в том числе для маломобильных москвичей. Дополнят общественное пространство лавочки и новая зелень.

Четвертым крупным проектом станет благоустройство сквера вдоль улицы Академика Лисицына до улицы Тимирязевской в Тимирязевском районе.

«На территории площадью почти 12 га будет обустроена комфортная пешеходная зона для прогулок и отдыха жителей, в том числе в вечернее время, для чего вдоль тропинок поставят опоры освещения с энергосберегающими фонарями», - уточнил Собянин.

Он добавил, что для безопасности на территории установят видеокамеры. Кроме того, в сквере планируют сделать каток с искусственным льдом и прокатом, памп-трек и другие спортивные зоны, а также площадку для выгула собак. Для малышей сделают яркие новые и обновленные существующие площадки.

В рамках реализации программы «Мой район» в Северном округе также благоустроят 20 школьных территорий.

«В ходе работ планируется обновить детские, игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами, заменить МАФы, обустроить уютные зоны отдыха школьников, модернизировать контейнерные площадки и другое», - пояснил Собянин.