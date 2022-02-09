РИАМО – 9 фев. На транспортно-пересадочном узле «Славянский бульвар» появятся 3 новых навеса в течение 2 лет. Благодаря им пассажиры будут защищены от осадков при выходе со станций МЦД и подземки до пересадки на наземный транспорт, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы С. Собянина мы не только строим и открываем новые станции и вокзалы, но и развиваем уже существующие точки транспортного каркаса столицы. Мы всегда стараемся пройти «путем пассажира» и понять, где можно сделать еще лучше и комфортнее. Если говорить о хабе «Славянский бульвар» – он уже один из самых удобных в столице, но поток его продолжает расти, сегодня в сутки здесь более 100 тыс. пассажиров. Именно поэтому мы продолжим его развитие: с помощью новых навесов создадим единое комфортное пространство с современными сервисами», — сказал Ликсутов.

Проект навесов

По проекту, первый навес по принципу «сухие ноги» соединит выход из подземки, остановки наземного транспорта в сторону области и подземный переход через Кутузовский проспект. Он будет частично стеклянным и будет соответствовать дизайну станции метрополитена.

Высота второго навеса составит 6 м, он накроет остановки наземного транспорта в сторону области и спуск в подземный переход. Навес будет непрозрачным, благодаря этому пассажиры будут защищены от солнца.

Третий навес будет многоуровневым – из 3 частей. Он накроет зону посадки на наземный транспорт в сторону Москвы. Там также намерены поставить светофор, чтобы можно было безопасно перейти через Староможайское шоссе к торговому центру.

Благоустройство

Остановки, зоны посадки и высадки пассажиров транспорта станут единым комфортным пространством для пассажиров. Там будут лавочки, удобная навигация, дополнительные сервисы (зоны велопарковки, вендинговые аппараты, пункты аренды самокатов).

Планируется также благоустроить территорию у выхода из станции подземки. «Народные» тропы в Можайском плодовом саду станут удобными пешеходными дорожками. Станция Славянский бульвар МЦД-1 была открыта в 2020 году. До этого там было только метро и остановки автобусов. Сейчас это один из самых больших ТПУ столицы.

«Пассажиропоток станции D1 вырос с нуля до 26 тысяч в рабочий день. Число пассажиров всего ТПУ «Славянский бульвар», который теперь объединяет и метро, и МЦД, и автобусы, и дальние электропоезда, и даже «Аэроэкспресс», выросло почти на 30% — до 109 тыс. человек в сутки, и вырастет еще на 20% (до 130 тыс.) к 2025 году», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что там установлен уникальный навес, который накрывает сразу 2 платформы, площадью более 12 тыс. кв. м — почти 2 футбольных поля.

«Такой конструкции нет ни на одной станции Московского железнодорожного узла», - заключил заммэра.