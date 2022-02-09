РИАМО - 9 фев. Представители малого и среднего бизнеса в 2021 году выкупили у Москвы без торгов по преимущественному праву 469 объектов нежилой недвижимости, что на 36% больше, чем в 2020 году, когда заключили 344 договора купли-продажи. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Преимущество для малого и среднего бизнеса заключается в том, что его представители могут купить арендуемую у Москвы коммерческую недвижимость без конкурса. Цена равна рыночной стоимости. Ее определяют независимые оценщики.

«За 10 лет малый бизнес выкупил у города 7505 арендуемых объектов на сумму 157,78 миллиарда рублей. Их общая площадь составила 1,5 миллиона квадратных метров. Ежегодно интерес предпринимателей к этому механизму приобретения городской недвижимости растет: в 2021 году малый бизнес выкупил у столицы на треть больше помещений. Если в 2020 году предприниматели приобрели 344 объекта, то в 2021-м — уже 469», — сказал Ефимов.

Рост произошел из-за улучшения экономической ситуации в Москве после коронавирусных ограничений 2020 года. Повлияли и изменения в законодательстве города, внесенные в сентябре прошлого года столичным градоначальником Сергеем Собяниным. По его решению для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2 года увеличили период рассрочки при выкупе помещений (с 5 до 7 лет).

«Увеличение периода оплаты еще на два года позволяет снизить объем регулярных платежей, которые совершает малый бизнес. Большинство представителей МСП выбирает именно рассрочку в качестве варианта выкупа. Так, в прошлом году 98% предпринимателей предпочли этот формат», — отметил Ефимов.

Средний метраж выкупленных помещений составил 177,3 кв. м, средняя стоимость – 96,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в прошлом году малый бизнес выкупил больше всего помещений в центре (96 помещений с общей площадью в 13 тыс. кв. м), на юге (67 объектов, общая площадь – 17 тыс. кв. м), на севере (66 помещений, общая площадь – 9,6 тыс. кв. м). Самое маленькое выкупленное помещение, чья площадь составляет 6,9 кв. м, располагается в Зеленограде. Его выкупили за 505 тыс. руб. Самое большое, чья площадь составляет 3,5 тыс. кв. м, находится на улице Нижние Поля на юго-востоке города. Оно стоило 131,5 млн рублей.

Выкупить помещение, которое было арендовано у города, без торгов могут предприниматели, которые входят в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Бизнесмен должен арендовать такое помещение не меньше 2 лет, если он выиграл право пользования на обычных торгах на общих условиях, и не меньше 3 лет, если помещение было взято в аренду на специализированных аукционах для малого и среднего предпринимательства.