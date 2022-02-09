РИАМО - 9 фев. В прошлом году в Москве зарегистрировались свыше 142 тыс. новых компаний и ИП. Открыть свое дело начинающим предпринимателям помогали специалисты проекта «Малый бизнес Москвы», сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

«Всего в 2021 году в столице появилось свыше 142 тыс. новых компаний и индивидуальных предпринимателей. Больше 10 тыс. из них зарегистрировано при поддержке специалистов МБМ. Также эксперты помогают новичкам изучать основы ведения бизнеса и составлять стратегию развития», — заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Чаще всего к консультантам проекта обращались при открытии бизнеса в сфере общественного питания, интернет-торговли, грузоперевозок, такси и индустрии красоты.

Семинары и мастер-классы «Малого бизнеса Москвы» в течение года посетили более 49 тыс. человек. Эксперты помогали найти идею для своего дела, расширить действующий бизнес или найти новые рынки сбыта.

За 2021 год сотрудники проекта провели 109 тыс. консультаций. Москвичи интересовались мерами поддержки бизнеса, задавали вопросы о налоговом режиме.

Получить консультацию можно несколькими способами. Так, выбрать тему и задать свой вопрос можно онлайн на сайте проекта (https://mbm.mos.ru/consultation). Ответ поступит в течение 1-2 рабочих дней. Проконсультироваться можно по телефону: 8(495)225-14-14 или лично посетить центры услуг для бизнеса.