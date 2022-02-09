РИАМО - 9 фев. В полицию обратилась неработающая жительница Москвы 1988 года рождения, которая сообщила, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму 1,1 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Известно, что кража была совершена в период с 26 января по 7 февраля из квартиры, расположенный на Шелепихинской набережной.

Материальный ущерб составил около 1,1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.