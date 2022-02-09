РИАМО - 9 фев. Станцией Щукинская МЦД-2 стало пользоваться почти на 70% больше пассажиров, чем сразу после ее открытия в июне, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Быстро росла популярность у станции Щукинская D2. Она заменила расположенную неподалеку старую ж/д остановку Покровское-Стрешнево. Новый вокзал стал ближе к домам, метро и остановкам, став частью крупного ТПУ», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что от станции в сторону метро и остановки трамваев возвели пешеходный проход с навесом длиной в 150 м. Это было сделано для обеспечения комфортной пересадки.

Заммэра уточнил, что новые пересадочные узлы являются одной из самых важных частей в системе МЦД и всего столичного транспорта. При реализации проекта Московских центральных диаметров делают не просто отдельные станции, а удобные транспортно-пересадочные узлы. ТПУ объединяют несколько видов транспорта, и, где это возможно, сделать пересадку можно не выходя на улицу.

Щукинскую построили в районе, который активно растет и развивается. Кроме местных жителей, общественным транспортом здесь пользуются и те, кто приезжает из отдаленных районов Москвы и областных городов.

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