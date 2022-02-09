РИАМО - 9 фев. В ночь на среду на Кутузовском проспекте в столице произошла авария с участием трех автомобилей, три человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

В среду в 00:35 в службу-112 Москвы поступило сообщение о столкновении микроавтобуса и двух легковых автомобилей на Кутузовском проспекте, в районе дома №48. В результате ДТП пострадали три человека, двое водителей оказались зажаты. На месте ДТП произошел разлив топлива.

На место происшествия были прибыли силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчет ПСО №207 Пожарно-спасательного центра Москвы. По прибытии спасатели деблокировали водителей и передали их бригаде скорой помощи. Дорожное полотно очистили от топлива с помощью водяного пожарного ствола.