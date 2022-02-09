РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. Жители Балашихи высказали свою позицию по проекту благоустройства Ольгинского лесопарка, все пожелания будут учтены при разработке концепции благоустройства, сообщил руководитель Объединенной дирекции парков Балашихи Артем Константиновский.

Встреча состоялась 8 февраля в школе №5 в микрорайоне Ольгино. На ней также присутствовали представители архитектурного бюро, начальник управления благоустройства администрации округа Максим Сидоркин, депутаты и жители.

Территорию Ольгинского лесопарка в 2021 году включили в региональную программу «Парки в лесу». Его благоустройство планируют начать в текущем году.

«Это уже третья по счету и итоговая встреча с жителями округа. На нее были приглашены профессионалы, которые занимаются процедурой соучастного проектирования. Участников разделили на специализированные зоны – до 18 лет, от 19 до 29 лет, от 30 до 55 лет, от 55+, жители разных возрастов и позиций, родители детей 3 лет и младше и жители, не поддерживающие идею благоустройства лесопарка», - сказал Константиновский.

Он добавил, что по итогам встреч, мнения разделились. Есть активная группа, которая категорически против благоустройства лесной части лесопарка; есть те, кто сомневается и те, кто за благоустройство полноценного парка.

«Мы хотели, чтобы люди высказали конкретные предложения, а мы определили их потребности и приняли совместные решения. Все их пожелания будут услышаны, изучены и учтены, а итоговый отчет сформирован и опубликован в феврале на официальных сайтах округа, а после примут итоговое решение», - подчеркнул Константиновский.

В ходе встречи каждый участник высказал свою позицию.

«Жители, которые находятся в непосредственной близости к этому парку, против благоустройства. Пусть лес останется лесом», - сказала жительница ЖК «Ольгино Парк» Любовь Акиньшина.

По словам другой жительницы, необходимо сохранить природу с минимальным благоустройством. Она отметила, что люди боятся нарушения экосистемы леса, что приведет к гибели деревьев, исчезновению животных.

Представители молодежи предложили организовать в лесопарке лыжероллерную трассу, велодорожки, спортплощадки; старшее поколение - сделать освещение, лавочки, урны, туалеты, теннисные столы, прокат спортинвентаря. Молодые мамы хотят, чтобы лесопарк остался нетронутым кусочком природы в городской среде.

Максим Сидоркин предложил 3 жителям войти в рабочую группу и контролировать проект, куда также войдут представители комитета лесного хозяйства, администрации, дирекции парков округа.