РИАМО - 9 фев. На территории «Мосфильма» хранят костюмы и реквизиты почти с каждой съемки фильмов. На сегодняшний день коллекция состоит из более 400 тыс. вещей, сообщается на официальном сайте мэра города.

Площадь Дома костюма и реквизита составляет 15,5 тыс. кв. м, где на лабиринтах полок и стеллажей находятся предметы самых разных размеров. Это вязальные спицы, советский хрусталь, картины, портреты вождей и иконы, печатные и счетные машинки, магнитофоны и телевизоры и многое другое. Новое здание хранилища построили в 2018 году.

Основная часть коллекции состоит из подлинных предметов XIX–XX веков. Некоторые покупали на фабриках или магазинах, другие приносили жители столицы. Кроме того, часть предметов коллекции создавалась по эскизам художников «Мосфильма».

В Доме костюма и реквизита находится мраморная женская статуя из фильма «Формула любви», кошки-копилки из «Операции «Ы», наряды героинь «Жестокого романса», «Анны Павловой», «Анна Каренина. История Вронского» и других кинокартин. Кроме того, в коллекцию входит множество костюмов для массовки, в том числе, фраки из «Войны и мира» Сергея Бондарчука или облачения богатырей из «Сказки о царе Салтане» Александра Птушко.

В настоящее время идет работа по созданию виртуального каталога вещей из коллекции «Мосфильма».