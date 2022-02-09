РИАМО - 9 фев. В столице утвердили предмет охраны Спасского собора, который входит в ансамбль Андроникова монастыря, расположенного в Таганском районе. Теперь реставрацию можно будет проводить только в соответствии с этим документом и по согласованному проекту, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалистам удалось составить наиболее полный перечень элементов и характеристик собора, отвечающих за его исконный облик. Все они вошли в предмет охраны», — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Спасский собор Андроникова монастыря является одним из древнейших храмов города. По предположениям ученых, его возвели в первой четверти XV века. Собор считается одним из первых образцов русского церковного каменного зодчества и играет роль композиционного центра всего монастыря, которому присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

В предмет охраны включили градостроительные характеристики собора, купол, крест, художественное оформление фасадов, своды, планировка интерьеров, их оформление и другие элементы.