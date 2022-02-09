РИАМО - 9 фев. На портале «Узнай Москву» появилась экскурсия «По бывшему Белому городу», который в XVI–XVIII веках находился между Кремлем, Китай-городом и современным Бульварным кольцом, сообщается на официальном сайте мэра города.

Маршрут проходит по участку Бульварного кольца и включает в себя 11 остановок. Пользователи узнают о расположении одной из самых больших каменных крепостей в стране, как появилось и, почему стало круглым Бульварное кольцо, а также за что в XVII веке прозвали «погаными» Чистые пруды.

Маршрут начинается у станции метро «Чистые пруды», проходит по Сретенскому и Чистопрудному бульварам, Хохловской площади и завершается у Морозовского сада в Большом Трехсвятительском переулке.

Пройти 5-километровый маршрут можно пешком или совершить онлайн-прогулку на портале «Узнай Москву». Там доступны фотографии, описания и аудио-гид. Всего на портале доступно 88 квестов и более 200 тематических маршрутов по разным районам города.