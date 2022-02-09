РИАМО - 9 фев. Специалисты центра компетенций Московского гарантийного фонда начали консультировать предприниматель по вопросам кредитования и другим финансовым продуктам. Эксперты также помогают выбрать оптимальный вариант господдержки, сообщается на официальном сайте мэра города.

За помощью можно обратиться в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 495 967-19-49 или на адрес электронной почты: info@fskmb.ru.

На консультациях предприниматели смогут узнать о способах привлечения банковского финансирования с поручительством фонда. Специалисты также помогают бизнесу принять правильное решение во время работы с кредиторами.

Московский гарантийный фонд выступает в качестве поручителя для московских малых и средних компаний, покрывая до 70% заемных средств. Ставка поручительства составляет от 0,5% годовых. Всего за время работы фонд помог компаниям привлечь 220 млрд рублей. В 2021 году удалось привлечь 33 млрд рублей.