РИАМО - 9 фев. С 31 января по 4 февраля комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 59 объектов, в том числе 41 земельный участок в аренду, 7 участков на продажу, 10 нежилых помещений в аренду и нежилое помещение на продажу. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе ведомства.

В центре Электростали в собственность предлагается нежилое помещение площадью 217,6 кв. м на 1 этаже малоэтажного дома по адресу: Чернышевского, д.21. Помещение имеет отдельный вход, оно расположено на 1 этаже малоэтажного жилого дома. Начальная цена лота – 11 357 414 рублей.

Под строительство загородного дома в Ступине можно приобрести в аренду земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. Участок расположен в деревне Толочаново в 15 минутах езды от трассы М-4 «Дон». Земля предоставляется в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца. Торги стартуют с 62 440,35 рубля в год.

В Истре предлагают в аренду земельный участок площадью 2 тыс. кв. м под организацию общественного питания. Участок находится в поселке Глебовский, рядом остановка общественного транспорта «Администрация». Лот можно арендовать на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 700 тыс. рублей в год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.