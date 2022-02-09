РИАМО - 9 фев. Более 370 тыс. рублей похитил мошенник у пенсионерки из подмосковного Можайска по старой схеме «родственник попал в беду». Подозреваемый задержан, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Аферистом оказался 50-летний мужчина. Он позвонил на телефон 88-летней женщины и сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП, в котором пострадала женщина. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужно заплатить 800 тыс. рублей. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов.

Пенсионерка ответила, что этой суммы у нее нет, но есть 379 тыс. рублей. Тогда злоумышленник потребовал передать ему хотя бы эту сумму через его коллегу, который подъедет к ней домой.

Женщина назвала адрес и передала незнакомцу эти деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Личность подозреваемого была установлена в тот же день. Он задержан. По данным правоохранителей, мужчина может быть причастен еще к двум таким же преступлениям.