РИАМО - 9 фев. С 31 января по 4 февраля в Подмосковье состоялись 63 аукциона по земельно-имущественным торгам. Всего они заинтересовали 275 участников, в среднем на 1 лот претендовали более 4 участников. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

С начала 2022 года в Подмосковье реализовали на торгах 221 земельный участок под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство, что больше в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Так, в аукционе по аренде земельного участка для ИЖС площадью 555 кв. м в городском округе Котельники приняли участие 10 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы увеличился в 107 раз. Стартовая цена лота составляла 146 626,01 рубля в год.