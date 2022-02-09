РИАМО - 9 фев. К проекту «Город заданий» присоединились свыше 10 тыс. пользователей, почти 7 тыс. человек уже выполнили более одного задания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего участники более 115 тысяч раз успешно выполнили предложенные задания, в том числе сдали новогодние елки на переработку, проверили состояние пунктов приема хвойных деревьев, оценили библиотечные книги и многое другое», - рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Он отметил востребованность проекта и активность пользователей. В ближайшее время планируют запустить новые задания. В среднем около 80 человек каждый день присоединялись к платформе в январе.

Чаще всего проектом пользуются люди от 35 до 44 лет, их 28%. Из всего числа участников 58% женщин, при этом мужчины активнее выполняют задания. Всего за время работы проекта пользователям стало доступно 250 заданий. Самым популярным онлайн-заданием стала «Детекция объектов», где надо отметить присутствие или отсутствие обозначенного объекта на фото.

Из заданий в формате офлайн больше всего выполняют «Подтверждение идей». Участники сообщают о реализации предложений, поданных жителями в рамках проекта «Город идей» с помощью фото.

Самый активный пользователь за 2 месяца выполнил задания почти 2,5 тыс. раз. Проект «Город заданий» помогает привлечь внимание жителей столицы к выполнению задач по улучшению городской среды.

«Город заданий»: как принять участие в проекте и какие призы можно получить>>