РИАМО - 9 фев. С начала работы в ноябре 2020 года чат-бот московского метро Александра ответила на 1 млн вопросов пользователей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Задать вопрос чат-боту можно на сайтах метрополитена, «Мосгортранса», в приложении «Метро Москвы», а также в мессенджерах WhatsApp, Telegram-канале @transport_mos_bot и в социальной сети «ВКонтакте».

База знаний Александры включает более 2 тыс. ответов о работе подземки, МЦК, МЦД. Например, чат-бот расскажет, как пополнить карту «Тройка», какие есть тарифы, о закрытии участка метро, покажет расписание автобусов и многое другое.

За все время работы онлайн-ассистента самыми популярными вопросом стали: «Можно ли пополнить «Тройку» через интернет?», «Как быстро происходит поступление средств на «Тройку?», «Почему закрылась станция метро?».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы стараемся большую часть услуг переносить в онлайн. Сегодня получить информацию о городском транспорте можно через наш чат-бот, который отвечает людям в среднем за секунду. Большинство сложных вопросов решаются в день обращения, а в базе знаний — более 2 тыс. ответов», - сказал заммэра города, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.