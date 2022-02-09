РИАМО - 9 фев. Специалисты полностью восстановили газоснабжение в деревне Погорелки округа Мытищи после пожара на газопроводе, сообщает пресс-служба АО «Мособлгаз».

«Авария на газопроводе вблизи деревни Беляниново, где идет строительство дороги Виноградово-Болтино-Тарасовка, ликвидирована. Газоснабжение восстановлено в полном объеме! Благодарю наших жителей за проявленное терпение и приношу искренние извинения за причиненные неудобства», - написал глава округа Мытищи Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что коммунальные службы отремонтировали поврежденный участок четко и профессионально.

Авария произошла в деревне Беляниново 8 февраля, при проведении несанкционированных земляных работ по уборке снега сторонняя организация повредила полиэтиленовый газопровод высокого давления. Из-за этого произошло возгорание.