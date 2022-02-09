РИАМО - 9 фев. Войти в приложение «ЕМИАС.ИНФО» теперь можно с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID. Это сэкономит время пользователей и избавит от необходимости дополнительно подтверждать вход по ПИН-коду из СМС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Этот способ авторизации гарантирует надежную защиту личных данных благодаря использованию уникального кода-доступа пользователя или биометрии», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы воспользоваться новым способом входа, надо обновить приложение до последней версии. Отключить или добавить возможность входа по отпечатку пальца, коду или биометрии можно в настройках.

Приложение «ЕМИАС.ИНФО» позволяет записаться к врачу в поликлинике и получить доступ к электронной медицинской карте.