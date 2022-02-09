РИАМО - 9 фев. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал фразу главы российского государства Владимира Путина «терпи моя красавица» в сторону соседнего государства, пишет «Известия».

Путин употребил известную русскую поговорку: «Нравится - не нравится, терпи, моя красавица» в адрес Украины. Это было сказано на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Москве 7 февраля при обсуждении необходимости выполнения Киевом Минских соглашений.

«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу «моя» — это уже перебор», — подчеркнул Зеленский.

Эта фраза была сказана на русском языке. По словам Зеленского, это было сделано, чтобы автор пословицы понял смысл его слов.