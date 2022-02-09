РИАМО - 9 фев. В 2021 году за 11 месяцев российская столица отправила на экспорт осветительное оборудование в 91 страну. В основном продукция востребована в Казахстане, Белоруссии и на Филиппинах, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва является главным российским экспортером осветительного оборудования. По итогам января-ноября 2021 года ее доля в общероссийском экспорте составила 35,7%. За этот период столица поставила товары на 92,2 миллиона долларов США, это на 71,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда за рубеж было поставлено товаров на 53,67 миллиона долларов, и на 86,3% больше, чем в 2019 году, когда объем экспорта составил 49,5 миллиона долларов», — сказал Ефимов.

Он добавил, что повысить объем экспорта получилось благодаря появлению новых зарубежных рынков в 2021 году. Первые поставки сделали на Филиппины, в Уганду, Иорданию, Марокко, Боливию и Камерун. Кроме того, была усилена работа по традиционным направлениям экспорта.

В 2019 году Москва поставляла световое оборудование в 83 страны. А в 2021-м – в 91. География поставок расширилась.

В число основных импортеров осветительного оборудования из российской столицы входят Казахстан (там импортировали продукцию на 22,52 млн долларов), Белоруссия (21,53 млн долларов), Филиппины (7,02 млн долларов), Германия (4,52 млн долларов), Корея (4,22 млн долларов). На эти страны приходится 64,9% экспорта осветительного оборудования из российской столицы.

Филиппины хоть и новый рынок сбыта для московских предприятий, но страна уже вошла в топ-3 по объему импорта осветительного оборудования. Столичные предприятия в основном направляют туда солнечные панели. Эта продукция пользуется спросом, так как на Филиппинах распространено использование солнечной энергии.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, по сравнению с 11 месяцами 2020 года город увеличил поставки почти всех категорий осветительного оборудования. На 118% увеличился экспорт полупроводников (до 29,11 млн долларов США), на 71,6% - люстр, подвесных светильников (22,91 млн долларов США), на 33,5% - лампочек (16,16 млн долларов США).

Центр «Моспром» занимается индивидуальной поддержкой городского промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса. Эксперты центра анализируют целевые рынки для московских производителей. В рамках байерской программы они бесплатно помогают столичным предприятиям искать контрагентов и проводить переговоры с потенциальными покупателями за рубежом.

Московский экспортный центр также помогает активно развивать деятельность московских предприятий на внешних рынках. Экспортно ориентированные предприниматели могут пользоваться более чем 30 продуктами и сервисами.