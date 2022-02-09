РИАМО - 9 фев. На этой неделе в столице температурные показатели будут превышать норму на 7-10 градусов. Теплая погода сохранится и в начале следующей недели, сообщил Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, сейчас температура воздуха на 40-45 дней обгоняет календарные показатели. Это связано с циклонами, которые перемещаются по территории европейской части страны.

Температура воздуха в четверг и пятницу поднимется до плюс 3 градусов. К выходным немного похолодает. А в начале следующей неделе вновь потеплеет.

«Температура будет около нуля… Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных (14 февраля - День святого Валентина)», - сказал Вильфанд РИА Новости.

Между тем, в мегаполисе все эти дни будет скользко.