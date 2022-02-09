РИАМО - 9 фев. В Подмосковье и столице в среду ожидается облачная погода, во второй половине дня пройдет небольшой снегопад. Температура опустится до минус 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду в этот день будет формировать циклоническая ложбина. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 2 до плюс 1 градуса, по области — от минус 4 до плюс 1 градуса.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. В регионе сохранится пониженное атмосферное давление, что в сочетании с низким уровнем кислорода создаст дискомфортные условия.

В столице и Подмосковье также продолжит действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение продлили до 10 февраля.