РИАМО - 9 фев. В 2022 году планируется провести работы по благоустройству территорий вблизи 7 станций Большого кольца столичной подземки - «Варшавской», «Каширской», «Каховской», «Кленового бульвара», «Нагатинского затона», «Печатников» и «Текстильщиков», сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках проектов обновим тротуары, по возможности их расширим и сделаем новые, в местах так называемых «народных троп» обустроим удобные пешеходные дорожки», - рассказал Бирюков.

Он добавил, что асфальтобетонное покрытие на проезжей части в случае необходимости заменят, оборудуют наземные пешеходные переходы с контрастным освещением.

Для удобства пассажиров городского транспорта будут установлены новые остановочные павильоны с беспроводной сетью и слотами для зарядки электронных устройств. Обновление старых остановок и обустройство новых обусловлено корректировкой маршрутов наземного транспорта.

Для автомобилистов сделают удобные стоянки. А для пешеходов – удобные лавочки.

«Хорошее освещение - необходимое условие безопасности и комфорта, поэтому на прилегающих к станциям территориях установят в общей сложности более 1,5 тыс. энергоэффективных фонарей и уличных торшеров», - отметил Петр Бирюков.

В рамках озеленения на участках высадят 600 деревьев и свыше 13,5 тыс. кустарников. Возле станций появится и новый газон, его суммарная площадь составит более 190 тыс. «квадратов».

У станции «Варшавская» планируется сделать пешеходную зону (Чонгарский бульвар). У «Каширской» приведут в порядок сквер, а недалеко от станции «Печатники» создадут скейт-парк.​

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