РИАМО – 9 фев. В России 9 февраля отмечают День работника гражданской авиации, а любители пиццы могут порадовать себя любимым блюдом в честь тематического праздника.

День работника гражданской авиации в России

9 февраля в России свой профессиональный праздник отмечают работники гражданской авиации. Праздник был установлен указом президента РФ от 9 февраля 2013 года.

Днем рождения гражданской авиации в стране считается 9 февраля 1923 года, когда было принято постановление о техническом надзоре за воздушными линиями.

Первые пассажирские воздушные перевозки в России появились в 1910 году, после окончания Первой мировой войны они стали развиваться активнее. В СССР гражданскую авиацию начали развивать с создания Российского общества добровольного воздушного флота – «Добролет». От него ведет свою историю крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот».

Гражданская авиация в современной России является важной частью транспортной системы, позволяя укреплять межрегиональные связи и развивать экономику.

Международный день стоматолога

Во всем мире 9 февраля профессиональный праздник отмечают стоматологи. В России этот праздник начали отмечать недавно.

Дату праздника выбрали в память о христианской мученице Аполлонии. Она считается покровительницей зубных врачей.

В России развитие стоматологии началось во время правления Петра I. Царь сам изучил эту профессию. В 1710 году было введено официальное звание «зубной врач». С XIX века лечить зубы могли только после медицинской академии и при условии успешной сдачи экзаменов.

В Международный день стоматолога не только поздравляют специалистов, но и напоминают людям о важности зубной гигиены, проводят консультации об уходе за полостью рта и т. д.

Международный день пиццы

9 февраля любители пиццы могут отметить праздник этого блюда. Пицца в современном виде появилась в 1830-е годы в Неаполе, однако есть мнение, что история пиццы исчисляется тысячелетиями.

Сейчас пиццу любят во многих странах мира. По классическому рецепту, пицца делается на тонкой основе, у нее начинка из томатов особого сорта и моцареллы. В качестве приправы можно использовать базилик, оливковое масло, душицу и чеснок. Однако существует огромное количество вариантов приготовления этого блюда.

Златоустьев день

Этот день получил свое название в честь константинопольского архиепископа и богослова Иоанна Златоуста, который считался блестящим проповедником. В народе в этот день было принято молиться о просвещении разума, о помощи в отчаянии. Кроме того, в этот день произносили заговор от зубной боли: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».

Праздник также называли Златоустьевым огнем – в этот день с большим вниманием относились к домашнему очагу. Нужно было особым образом затопить печь, чтобы одновременно загорелись все поленья – это обещало семье достаток и мир. Чтобы правильно зажечь печь, заранее щипали лучину и сушили дрова.

Кроме того, в народе верили, что, если в этот день облака идут против ветра, стоит ждать снега, если потеют стекла – к теплу, если у сугробов закруглены верхушки – будет хороший урожай.