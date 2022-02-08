РИАМО - 8 фев. В России недобросовестные управляющие компании предложили лишать лицензии в упрощенном порядке в случае многочисленных жалоб жителей. Соответствующий законопроект Госдумы поддержало правительство РФ. Меры по борьбе с недобросовестными УК принимаются и в Подмосковье, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

Согласно действующему законодательству, лишить недобросовестную управляющую компанию лицензии можно лишь в том случае, если сведения о домах, которые находятся в ее управлении, отсутствуют в реестре лицензий региона в течение 6 месяцев. Это правило действует даже в случае многочисленных нарушений компании и жалоб жителей.

Лишить УК лицензии можно только через лицензионную комиссию и обращение в суд. При этом комиссия будет рассматривать только компании, которые не имеют под управлением домов, сведения о которых отсутствуют в реестре в течение 6 месяцев.

Однако за длительное время проведения процедуры лишения лицензии управляющая компания может успеть организовать собрание жильцов и взять под управление хотя бы один дом, что сделает невозможным исключение данной УК из реестра.

Внесенный в Госдуму законопроект предлагает исключить из списка оснований, при которых лицензионная комиссия рассматривает вопрос об обращении в суд для лишения компании лицензии, условие об обязательном отсутствии сведений об управляемых компанией домах в региональном реестре.

«Действительно, бывают ситуации, когда управляющую компанию, которой жильцы категорически недовольны, невозможно лишить лицензии фактически из-за формальности. А закон позволит решать этот вопрос достаточно оперативно», - отметил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

По его словам, в последние годы Подмосковье делает значительные успехи в сфере управления многоквартирными домами. Тем не менее, проблема недобросовестных УК все еще остается актуальной. Для ее решения в регионе уже проводят ряд мероприятий.

«С начала этого года был запущен пилотный проект, в рамках которого на смену недобросовестным управляющим компаниям придут сервисные компании по обслуживанию многоквартирных домов, созданные на базе муниципальных ресурсоснабжающих организаций», - рассказал Коханый.