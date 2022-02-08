РИАМО - 8 фев. Правительство Подмосковья реализует в регионе программу «Соципотека для высококвалифицированных кадров». К ней присоединился банк ДОМ.РФ, сообщает пресс-служба финансовой организации.

По условиям программы заемщики могут взять кредит на приобретение строящегося или уже готового жилья, при этом выплачивая только проценты по кредиту.

Взять соципотеку по этой программе могут учителя, врачи, фельдшеры скорой помощи, тренеры спортивных организаций, молодые ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса. Заемщики также должны заключить трудовой договор с областным госучреждением на срок не менее 10 лет.

В зависимости от выбранной программы ипотека в банке доступна по ставке от 4,4%. Кредит предоставляется на 10 лет, его максимальная сумма не ограничена и рассчитывается исходя из средней стоимости квадратного метра, количества членов семьи заемщика и иных параметров.

Первоначальный взнос в размере от 50% стоимости жилья выплачивается за счет бюджета региона. Кроме того, по программе предусмотрена компенсация ежемесячных платежей по телу кредита на протяжении всего срока договора.

«Соципотека – выгодный для заемщиков инструмент поддержки. Например, при стоимости квартиры в 5 млн рублей компенсируемая заемщику сумма на первоначальный взнос составит около 2,5 млн рублей», – отметил директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

Он добавил, что при таких условиях кредита на 10 лет каждый месяц заемщику предстоит платить около 27 тыс. рублей в месяц.

С начала реализации программы «Социальная ипотека» в Подмосковье свои жилищные условия улучшили свыше 2 тыс. специалистов, в том числе 1213 врачей, фельдшеров и рентгенлаборантов, 415 учителей и воспитателей, 586 молодых ученых и молодых уникальных специалистов в области оборонно-промышленного комплекса и 51 тренер.

«В 2022 году получить социальную ипотеку смогут еще 435 специалистов», – добавила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.