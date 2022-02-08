РИАМО - 8 фев. Группа «Самолет», являющаяся застройщиком жилых домов в Подмосковье, вручает новоселам вместе с ключами от квартир подарочные комплекты. Жильцам 3 жилых комплексов были вручены свыше 1,5 тыс. таких комплектов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Одинцовском городском округе такие комплекты получили 800 семей, купивших жилье в ЖК «Спутник». Еще 638 семей получили комплекты после приобретения жилья в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе. В ЖК «Большое Путилково» так поприветствовали 161 семью новоселов.

Подпроект «Новоселы Подмосковья» реализуется в рамках проекта правительства региона «Чуткая власть».

Комплект включает спецпредложения 4 торговых сетей Leroy Merlin, Петрович, «Твой Дом» и OBI. С их помощью новоселы смогут сделать ремонт в новом жилье на выгодных условиях.