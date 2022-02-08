РИАМО - 8 фев. Врачи столичной Морозовской больницы смогли полностью восстановить зрение 4-летнего мальчика, в глаз которому прилетел дротик от игры в дартс. На полное восстановление после тяжелой и сложной травмы ушел один месяц, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

По словам матери ребенка, ранение металлическим дротиком произошло случайно во время игры старшего брата в дартс. При поступлении в стационар в ходе осмотра выяснилось, что вся передняя камера глаза была заполнена кровью, сильно повреждены роговица и внутренняя часть глаза.

Операция и лечение

Мальчика немедленно перевели в отделение микрохирургии глаза. Первичную хирургическую обработку и операцию по восстановлению пострадавшего глаза проводила бригада под руководством врача-офтальмолога Екатерины Кудрявцевой.

«Во время операции мы аккуратно отделили радужку и заправили ее обратно, рану зашили. Через дополнительный разрез промыли камеру от сгустков крови и фибрина, расправили радужку. Вмешательство проводилось максимально щадящим способом, чтобы не задеть хрусталик. Утром – через несколько часов после операции – ребенку выполнили УЗИ глаза, после чего он на протяжении нескольких дней находился на лечении в нашем отделении», – рассказала Кудрявцева.

По ее словам, колотые ранения являются самыми опасными, потому что инфекция с кончика иглы попадает в глаз и вызывает воспаление. От первичной хирургической обработки зависит, разовьется ли инфекция.

Через месяц ребенку сняли швы, в результате лечения зрение полностью восстановилось. Как отметила врач, на успех лечения повлияло то, что от момента травмы до начала оказания медицинской помощи прошло совсем немного времени, поэтому зрительные функции удалось полностью восстановить.

Мама мальчика написала благодарственное письмо в адрес врачей, проводивших операцию и дальнейшее лечение. По ее словам, ребенок видит так, как видел до произошедшего, внешние последствия травмы также практически не заметны.

Специалисты Морозовской детской больницы отмечают, что ранение глаза дротиком для игры в дартс – довольно частый вид травмы у детей дошкольного возраста. При несвоевременном обращении за медицинской помощью такая травма может привести к потере зрения и глаза как органа.

Морозовская больница

Офтальмологическое отделение микрохирургии глаза Морозовской детской больницы - единственное в городской системе здравоохранения, где оказывается специализированная экстренная медицинская помощь детям.

В Морозовской больнице проводится преимущественно хирургическое лечение заболеваний органов зрения, а также офтальмологические обследования, требующие госпитализации. Медицинская помощь оказывается практически при всех патологиях и любых травматических состояниях глаз.

В отделении представлены все современные офтальмологические направления: орбитальная хирургия, оперативное лечение при любой патологии хрусталика, косоглазии, глаукоме, заболе­ваниях сетчатки.

Ежегодно лечение в Морозовской больнице проходят около 3,5 тыс. детей и подростков, микрохирурги выполняют более 750 высокотехнологичных операций с использованием современных методов и материалов.