РИАМО - 8 фев. ВЦИОМ провел опрос среди россиян о материальных ценностях и благах, без которых граждане не представляют жизнь в эпоху пандемии. Наиболее сложным стал бы отказ от стиральной машины – 46% респондентов заявили, что не смогут пойти на такой шаг, сообщает Федеральное агентство новостей.

Среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет также многие заявляли о том, что не смогут жить без доступа в интернет (66%) и смартфона (65%). Представители других возрастных групп менее привязаны к этим изобретениям.

Кроме того, 38% респондентов этой возрастной группы заявили, что не смогут отказаться от использования своего компьютера или ноутбука.

Чаще всего о невозможности отказа от стиральной машины говорили люди старше 60 лет. Среди них 52% привязались к этому устройству. Также люди старшего поколения не хотели бы отказываться от телевизора и смартфона.

В то же время граждане этой возрастной категории чаще других говорили, что им будет сложно отказаться от книг (19%).