РИАМО - 8 фев. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Лесные дали», находящийся в деревне Демидово округа Егорьевск, получил дополнительную мощность в 150 кВт, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Предприятие занимается выращиванием и переработкой овощей, в основном картофеля. Культуры выращиваются более чем на 3 тыс. га, у кооператива есть парк современной сельхозтехники, «умный» склад, где можно хранить продукцию круглый год, и современный комплекс для переработки.

Компания самостоятельно выращивает, хранит, сортирует, фасует, перерабатывает и доставляет товар в магазины.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье техприсоединение к инженерной инфраструктуре для всех категорий потребителей проводится в электронной форме. При этом надо учесть, что ежегодно в среде предпринимательства фиксируется растущий спрос на услуги присоединения к электрическим и инженерным сетям», - рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Дополнительные мощности потребовались кооперативу для развития автоматизированных процессов. Чтобы обеспечить компанию электроэнергией, сотрудники Восточных электрических сетей компании «Россети Московский регион» построили 35-метровый участок воздушной линии 0,4 кВ. В работе использовали устойчивый самоизолированный провод.

Ранее в деревнях Демидово и Никоново построили 2 трансформаторные подстанции (140 кВт и 70 кВ).

Напряжение на предприятие уже подали, основной источник – подстанция «Полбино».