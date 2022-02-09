РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 фев. В среду в подмосковном Щелкове проведут консультацию по вопросам погребения и похоронного дела, сообщается на сайте администрации городского округа.

В Московской области продолжаются выездные консультации ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» в МФЦ региона. В Щелкове встреча пройдет в МФЦ на улице Свирской, дом №2А.

На консультациях специалисты разбирают с жителями вопросы по получению социального пособия, оформлению удостоверения о захоронении, регистрации надмогильных сооружений, оформлению документов онлайн на региональном портале госуслуг, другие темы, связанные с ритуальным обслуживанием.

В учреждении работает круглосуточная горячая линия, на которую можно обратиться за консультацией: 8(498)568-99-99.